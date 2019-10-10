Салимгереев Малик Жанабаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Московский институт нефти и газа им.И.М.Губкина, инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук.

В 1995 году - Аспирантуру Института геологии Академии наук Республики Казахстан.



Является автором ряда научных работ.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1987 годы - оператор, мастер по исследованию скважин ЦНИПР, ст.геолог УППД,ст.геолог ЦДНГ НГДУ «Комсомольскнефть» ПО «Мангышлакнефть»;

1987-1994 годы - начальник технологического отдела, гл.геолог НГДУ «Каражанбастернмнефть»;

1994-1999 годы- вице-президент по геологии и разработке,1-й Вице-Президент АО «Каражанбасмунай»;

1999-2000 годы - заместитель генерального директора по науке, технике института «НИПИмунайгаз»;

2000-2001 годы - директор Департамента новых проектов ЗАО «ННК«Казахойл»;

2001-2004 годы - вице-президент по производству ОАО «Казахойл-Эмба», ОАО «Эмбамунайгаз»;

2004-2006 годы– зам.директора по производству ПФ «Эмбамунайгаз» АО «РД«КазМунайГаз»;

2006-2010 годы – директор департамента развития нефтяной промышленности МЭМР РК;

2010-2012 годы - директор дирекции нефтегазовых активов ФНБ «Самрук-Казына»;

С 2012 года - управляющий директор по нефтегазовым активам АО ФНБ «Самрук-Казына»;

11 июля 2016 года - вошел в состав правления компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ») со сроком полномочий - до 22 сентября 2018 года. .

Фото с kmg.kz