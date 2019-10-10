Саин Аружан
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила КазГУ, факультет географии, кафедра экологии и мониторинга.Общественный деятель, телеведущая, продюсер.
ОПЫТ РАБОТЫ:
C 1993 по 2000 годы — телеведущая ежедневной программы «Разминка» на
телеканале Хабар, телеведущая кулинарной программы «Быстро и Вкусно»,
затем «Звездное меню», телеведущая детской игровой передачи «Еркемай».
В 1994 году - основала продюсерский центр «Аружан и Компания».
С 2006 года — телеведущая познавательно-развлекательной программы «Мамина школа», на телеканале Ел Арна.
В
2006 году - основала благотворительный фонд «Добровольное общество
«Милосердие». Фонд оказывает помощь детским домам и домам ребенка, а
также детям, которым требуется лечение в зарубежных клиниках.
С 2010 года — телеведущая ток-шоу «Спокойствие, только спокойствие».
С 2011 года — телеведущая программы «Подари детям Жизнь».
С 2019 — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан.
Лауреат
и номинант национальных премий: «Алтын Журек» (2009) в номинации «За
заботу об инвалидах» и «Народный любимец года» (2012 и 2015) в номинации
«Общественник года».