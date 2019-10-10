Саин Аружан

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила КазГУ, факультет географии, кафедра экологии и мониторинга.Общественный деятель, телеведущая, продюсер.



ОПЫТ РАБОТЫ:

C 1993 по 2000 годы — телеведущая ежедневной программы «Разминка» на телеканале Хабар, телеведущая кулинарной программы «Быстро и Вкусно», затем «Звездное меню», телеведущая детской игровой передачи «Еркемай».



В 1994 году - основала продюсерский центр «Аружан и Компания».



С 2006 года — телеведущая познавательно-развлекательной программы «Мамина школа», на телеканале Ел Арна.

В 2006 году - основала благотворительный фонд «Добровольное общество «Милосердие». Фонд оказывает помощь детским домам и домам ребенка, а также детям, которым требуется лечение в зарубежных клиниках.



С 2010 года — телеведущая ток-шоу «Спокойствие, только спокойствие».

С 2011 года — телеведущая программы «Подари детям Жизнь».

С 2019 — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан.

Лауреат и номинант национальных премий: «Алтын Журек» (2009) в номинации «За заботу об инвалидах» и «Народный любимец года» (2012 и 2015) в номинации «Общественник года».

