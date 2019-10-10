Сахариянов Канат Акылбаевич
Заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1997 году окончил в Казахский Государственный Медицинский Университет, г. Алматы, стоматологический факультет;
В 2001 году окончил Казахскую Национальную Юридическую Академию, факультет правоведения, получил диплом с отличием;
В период 2006 – 2008 г.г. получил степень International Executive Master of Business Administration (IE MBA) французской Высшей Школы Коммерции (HEC, Paris);
2013-2015 — Докторант Академии Народного Хозяйства при Президенте РФ.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 2001 году устроился по конкурсу в АО «Агентство «Хабар»;
За успехи в работе был продвинут с позиции юрисконсульта на должность начальника юридического отдела, а затем до позиции первого заместителя Председателя Правления (член Правления);
Награды:
Медаль «20 лет Независимости Республики Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2011 года;
Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за активное участие в проведении выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, февраль 2012 года;
Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за поддержку в период выборов Президента Республики Казахстан, 2011 года;
Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за поддержку в период выборов Президента Республики Казахстан, 2005 года;
Именная Благодарность Министра культуры, информации и спорта РК за активную работу по проведению государственной информационной политики, формированию позитивного имиджа Казахстана и вклад, внесенный в развитие отечественных средств массовой информации, 2005 года;
С 2007 года включен в реестр Азиатско-тихоокеанских корпоративных юрисконсультов, ежегодно составляемый организацией Asia Law & Practice (Legal Media Group);
2012-2014 годы - генеральный директор управляющей компании «Казмедиа Орталыгы»;
С ноября 2014 года по декабрь 2016 года - генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал»;
С декабря 2016 года - заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар».
Владеет казахским, английским, русским языками, японским разговорным.