Сахариянов Канат Акылбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил в Казахский Государственный Медицинский Университет, г. Алматы, стоматологический факультет;

В 2001 году окончил Казахскую Национальную Юридическую Академию, факультет правоведения, получил диплом с отличием;

В период 2006 – 2008 г.г. получил степень International Executive Master of Business Administration (IE MBA) французской Высшей Школы Коммерции (HEC, Paris);

2013-2015 — Докторант Академии Народного Хозяйства при Президенте РФ.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2001 году устроился по конкурсу в АО «Агентство «Хабар»;

За успехи в работе был продвинут с позиции юрисконсульта на должность начальника юридического отдела, а затем до позиции первого заместителя Председателя Правления (член Правления);



Награды:

Медаль «20 лет Независимости Республики Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2011 года;

Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за активное участие в проведении выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, февраль 2012 года;

Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за поддержку в период выборов Президента Республики Казахстан, 2011 года;

Именная Благодарность Нурсултана Назарбаева за поддержку в период выборов Президента Республики Казахстан, 2005 года;

Именная Благодарность Министра культуры, информации и спорта РК за активную работу по проведению государственной информационной политики, формированию позитивного имиджа Казахстана и вклад, внесенный в развитие отечественных средств массовой информации, 2005 года;

С 2007 года включен в реестр Азиатско-тихоокеанских корпоративных юрисконсультов, ежегодно составляемый организацией Asia Law & Practice (Legal Media Group);

2012-2014 годы - генеральный директор управляющей компании «Казмедиа Орталыгы»;



С ноября 2014 года по декабрь 2016 года - генеральный директор АО «Коммерческий телевизионный канал»;

С декабря 2016 года - заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар».

Владеет казахским, английским, русским языками, японским разговорным.