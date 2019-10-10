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Сагынбаев Серик Орынбасарович

Сагынбаев Серик Орынбасарович

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончил Актауский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «инженер-эколог». 

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области;

2005-2015 годы – главный специалист, начальник отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области;

С августа 2015 года - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Сагынбаев Серик Орынбасарович
Сагынбаев Серик Орынбасарович
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области
Персональная справка