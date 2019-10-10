Сагын Бекбол Убайдоллаулы
Аким города Актобе
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления;
В 2007 году - Казахский гуманитарно-юридический университет;
Экономист, бакалавр юриспруденции.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1993-1998 годы – старший контролер-ревизор, заместитель начальника отдела Управления Комитета государственного финансового контроля по Актюбинской области;
1998-2003 годы – старший, главный налоговый инспектор, начальник отдела налогового комитета по Актюбинской области, председатель налогового комитета по Мартукскому району;
2003-2004 годы – заместитель начальника управления образования Актюбинской области;
В 2004 году – заместитель акима города Актобе.
2004-2007 годы – заместитель директора департамента образования города Астаны.
2007-2008 годы – заместитель директора управления экономики и бюджетного планирования города Астаны;
2008-2010 годы – начальник управления экономики и бюджетного планирования города Астаны;
2010-2013 годы – начальник управления финансов города Астаны;
2013-2015 годы - аким района «Алматы» города Астаны;
С октября 2015 года - аким города Актобе.
Награжден орденом «Құрмет» (2011), юбилейными медалями «Астанаға 10 жыл» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).
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