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Сагын Бекбол Убайдоллаулы

Сагын Бекбол Убайдоллаулы

Аким города Актобе

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления;

В 2007 году - Казахский гуманитарно-юридический университет;

Экономист, бакалавр юриспруденции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1998 годы – старший контролер-ревизор, заместитель начальника отдела Управления Комитета государственного финансового контроля по Актюбинской области;

1998-2003 годы – старший, главный налоговый инспектор, начальник отдела налогового комитета по Актюбинской области, председатель налогового комитета по Мартукскому району;

2003-2004 годы – заместитель начальника управления образования Актюбинской области;

В 2004 году – заместитель акима города Актобе.

2004-2007 годы – заместитель директора департамента образования города Астаны.

2007-2008 годы – заместитель директора управления экономики и бюджетного планирования города Астаны;

2008-2010 годы – начальник управления экономики и бюджетного планирования города Астаны;

2010-2013 годы – начальник управления финансов города Астаны;

2013-2015 годы - аким района «Алматы» города Астаны;

С октября 2015 года - аким города Актобе. 

Награжден орденом «Құрмет» (2011), юбилейными медалями «Астанаға 10 жыл» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

Фото с сайта dailynews.kz



Сагын Бекбол Убайдоллаулы
Сагын Бекбол Убайдоллаулы
Аким города Актобе
Персональная справка