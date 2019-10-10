Сагинов Замир Садыкович
Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности инженер-строитель.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1990-1991 годы - дорожный мастер Фурмановского райавтодора Западно-Казахстанской
области;
1991-1994 годы - прораб Фурмановского райавтодора Западно-Казахстанской области;
1994-1997 годы - главный инженер Жалпакталского производственно-дорожного участка Западно-Казахстанской области;
1997-1998 годы - главный специалист Уральского казенного предприятия «Оралавтодор» г. Уральск;
1998-1999 годы - исполняющий обязанности заместителя директора по эксплуатации дорог казенного предприятия «Оралавтодор» г. Уральск;
1999-2000 годы - главный инженер Западно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного казенного предприятия «Казахавтодор» г. Уральск;
2000-2001 годы - директор Западно-Казахстанского учреждения автомобильных дорог г. Уральск;
2001-2002 годы - начальник Западно-Казахстанского областного управления автомобильных дорог г. Уральск;
2002-2004 годы - аким Казталовского района Западно-Казахстанской области;
2005-2006 годы - заместитель генерального директора республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Первый заместитель председателя Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2006-2007 годы - заместитель председателя Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2007-2014 годы - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2014-2015 годы - советник Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
С августа 2015 года - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан.
Государственные и международные награды, премии, почетные звания: почетный знак «Құрметті жолшы» (2006), Медаль «Ерен енбегі үшін» (2007).