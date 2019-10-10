Сагинов Замир Садыкович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности инженер-строитель.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1991 годы - дорожный мастер Фурмановского райавтодора Западно-Казахстанской области;

1991-1994 годы - прораб Фурмановского райавтодора Западно-Казахстанской области;

1994-1997 годы - главный инженер Жалпакталского производственно-дорожного участка Западно-Казахстанской области;

1997-1998 годы - главный специалист Уральского казенного предприятия «Оралавтодор» г. Уральск;

1998-1999 годы - исполняющий обязанности заместителя директора по эксплуатации дорог казенного предприятия «Оралавтодор» г. Уральск;

1999-2000 годы - главный инженер Западно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного казенного предприятия «Казахавтодор» г. Уральск;

2000-2001 годы - директор Западно-Казахстанского учреждения автомобильных дорог г. Уральск;

2001-2002 годы - начальник Западно-Казахстанского областного управления автомобильных дорог г. Уральск;

2002-2004 годы - аким Казталовского района Западно-Казахстанской области;

2005-2006 годы - заместитель генерального директора республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Первый заместитель председателя Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2006-2007 годы - заместитель председателя Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2007-2014 годы - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2014-2015 годы - советник Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С августа 2015 года - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.



Государственные и международные награды, премии, почетные звания: почетный знак «Құрметті жолшы» (2006), Медаль «Ерен енбегі үшін» (2007).