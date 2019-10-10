Сагдиев Ербол Болатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности зооинженер;

В 2010 году — Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, бакалавр строительства.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1985 году зоотехником отделения № 3 Костанайской государственной областной сельскохозяйственной опытной станции, город Костанай;

1985-1988 годы - зоотехник-селекционер, главный зоотехник совхоза имени 24 съезда КПСС Кокшетауского района Кокшетауской области;

1988-1992 годы - директор совхоза им. 24 съезда КПСС Кокшетауского района Кокшетауской области;

1992-1998 годы — председатель АО «Конысбай» Зерендинского района Северо-Казахстанской области;

1998-2000 годы - председатель АО «Сушы» Зерендинского района Акмолинской области;

2000-2002 годы - заместитель акима Зерендинского района Акмолинской области;

2002-2003 годы - директор городского коммунального предприятия «Сушы» Зерендинского района Акмолинской области;

В 2003 году занимал должность директора оздоровительного комплекса «Сункар» ТОО «Казмунайгаз» Зерендинского района Акмолинской области;

2003-2012 годы - аким Зерендинского района Акмолинской области;

2012-2013 годы - аким Атбасарского района Акмолинской области;

2013-2014 годы - аким Сандыктауского района Акмолинской области;

С 25 мая 2015 года - аким района Шал акына Северо-Казахстанской области.