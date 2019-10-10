Сагадиев Ерлан Кенжегалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «экономика», квалификация экономист – преподаватель политэкономии;

В 1993 году окончил Университет штата Миннесота департамент прикладной экономики г. Миннеаполис США, имеет ученую степень магистра наук.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1990 году с должности второго секретаря по развитию международных экономических отношений департамента прикладной экономики Министерства иностранных дел;

1992-1993 годЫ - ассистент по анализу состояния сельского хозяйства департамента Всемирного банка. Являлся куратором стран Восточной Европы, СНГ (г. Вашингтон, США);

1993-1994 годы – руководитель проекта по маркетингу технологий в США (Девелопед Текнолоджи Рисорс, штат Миннеаполис, США);

1995-2004 годы - занимал последовательно должности генерального директора ТОО «Компания ФудМастер», председателя совета директоров ОАО «Компания ФудМастер», генерального директора, консультанта ТОО «Компания «ФудМастер - Асептик»;

2003-2009 годы - председатель совета директоров АО «Новые технологии. Казахстан», занимал должность генерального директора;

2004-2012 годы - президент Университета международного бизнеса (Алматы);

С декабря 2007 года – внештатный советник премьер-министра РК;

2008 – 2009 годы – занимал должность независимого директора АО «Инвестиционный фонд» (Алматы);

2009-2012 годы – председатель совета директоров «Frontier Mining» (Лондон, Великобритания), одновременно являлся президентом Международного университета информационных технологий (Алматы);

2010-2011 годы - занимал должность председателя совета директоров Академии регионального финансового центра (Алматы);

2012-2013 годы – советник премьер-министра Республики Казахстан;



2014-2015 годы - вице-министр индустрии и новых технологий РК;

С 10 февраля 2016 года по февраль 2019 года - министр образования и науки РК.



Сагадиев Е.К. – сопредседатель группы по развитию кластера строительных материалов Центра маркетинговых и Стратегических исследований Республики Казахстан. Руководитель проекта оценки вступления Казахстана в ВТО по проекту министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. Один из основателей Международного IT Университета и Университета Международного Бизнеса (г.Алматы).

