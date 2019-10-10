Сафинов Канатбек Бейсенбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Доктор юридических наук, тема диссертации: «Правительство Республики Казахстан: функции, созидательно-организационная и правоустанавливающая его деятельность на современном этапе» (2002).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1986 годы - стажер-исследователь Московского государственного университета;

1986-1989 годы - аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана;

1990-1992 годы - научный сотрудник Института государства и права Академии наук Казахстана, помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан С. Зиманова;

1992-1994 годы - заместитель генерального директора компании «Казахстан сервис» МВЭС Республики Казахстан;

1994-1996 годы - заместитель торгового представителя Казахстана в ФРГ;

1996-1997 годы - вице-президент НААК «Казахстан ауе жолы» по внешним связям;

С марта по май 1997 года - менеджер дирекции оценки проектов и ведения переговоров Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям;

С мая по октябрь 1997 года - директор юридического департамента ЗАО «ННК «Казахойл»;

1997-2002 годы - заведующий отделом правовой экспертизы, заведующий юридическим отделом, заведующий отделом законодательства, обороны и правопорядка, заведующий юридическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан;

С февраля по март 2002 года - заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансГаз»;

2002-2008 годы - управляющий директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз»;

С 2008 года – управляющий директор холдинга «Самрук», АО ФНБ «Самрук-Казына»;

2009-2010 годы – ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

2010-2014 годы – ответственный секретарь Министерства нефти и газа РК;

С августа 2014 года - ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан.

Награжден Орденом «Құрмет».

Автор книги «Правительство Республики Казахстан на переходном этапе» (2002).