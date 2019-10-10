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Сафинов Канатбек Бейсенбекович

Сафинов Канатбек Бейсенбекович

Ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Доктор юридических наук, тема диссертации: «Правительство Республики Казахстан: функции, созидательно-организационная и правоустанавливающая его деятельность на современном этапе» (2002).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1986 годы - стажер-исследователь Московского государственного университета;

1986-1989 годы - аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана;

1990-1992 годы - научный сотрудник Института государства и права Академии наук Казахстана, помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан С. Зиманова;

1992-1994 годы - заместитель генерального директора компании «Казахстан сервис» МВЭС Республики Казахстан;

1994-1996 годы - заместитель торгового представителя Казахстана в ФРГ;

1996-1997 годы - вице-президент НААК «Казахстан ауе жолы» по внешним связям;

С марта по май 1997 года - менеджер дирекции оценки проектов и ведения переговоров Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям;

С мая по октябрь 1997 года - директор юридического департамента ЗАО «ННК «Казахойл»;

1997-2002 годы - заведующий отделом правовой экспертизы, заведующий юридическим отделом, заведующий отделом законодательства, обороны и правопорядка, заведующий юридическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан;

С февраля по март 2002 года - заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансГаз»;

2002-2008 годы - управляющий директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз»;

С 2008 года – управляющий директор холдинга «Самрук», АО ФНБ «Самрук-Казына»;

2009-2010 годы – ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

2010-2014 годы – ответственный секретарь Министерства нефти и газа РК;

С августа 2014 года - ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан.

Награжден Орденом «Құрмет».

Автор книги «Правительство Республики Казахстан на переходном этапе» (2002). 





Сафинов Канатбек Бейсенбекович
Сафинов Канатбек Бейсенбекович
Ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан
Персональная справка