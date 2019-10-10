Садырбаев Габит Султангалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности «архитектор».

Имеет ученую степень кандидата политехнических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1977 году архитектором ГГПИ «Казгорстройпроект» в городе Алматы, помимо этого, работал заместителем директора ГПИ «Южгорсельпроект» в г. Чимкенте, заведующим Чимкентского областного отдела по делам строительства и архитектуры. Также занимал пост начальника главного Управления архитектуры и градостроительства Чимкентского облисполкома, председателя Комитета строительства жилья, архитектуры и застройки территории администрации Южно-Казахстанской области, главного архитектора проектов ТОО «Градостроитель и К» в г. Шымкенте.

В 2007 году являлся советником акима Южно-Казахстанкой области.

2012-2016 годы - занимал пост руководителя Управления архитектуры и градостроительства города Алматы.

В 2014 году награжден орденом «Құрмет», имеет звание почетного архитектора Казахстана.

Фото с almaty.gov.kz