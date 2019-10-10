Садыкулов Ануар Тулеуханович
Заместитель председателя комитета национальной безопасности, начальником службы «Арыстан» (КНБ) РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
1991 год - Алма-Атинский зооветеринарный институт;
2000 год - Алматинский государственный университет имени Абая.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-2006 годы - сотрудник Службы охраны Президента Республики Казахстан, старший офицер,
начальник отделения, начальник отдела, начальник 2-го управления, заместитель
начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики
Казахстан;
2006 - 2012 годы- начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан;
2012 - 2013 годы - первый заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник службы безопасности Президента;
С января по март 2013 года - Начальник Службы «Арыстан» КНБ РК;
С марта 2013 по апрель 2014 года - Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан;
С 21 апреля 2014 года - Начальник Службы Государственной охраны Республики Казахстан;
С июля 2014 года - заместитель председателя комитета национальной безопасности-начальник службы «Арыстан» (КНБ) РК
Семья: женат, трое детей.
Награжден Орденом «Айбын» 2-й степени, медалями. Почётный сотрудник Службы охраны Президента Республики. Казахстан.