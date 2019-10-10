Садыкулов Ануар Тулеуханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1991 год - Алма-Атинский зооветеринарный институт;

2000 год - Алматинский государственный университет имени Абая.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-2006 годы - сотрудник Службы охраны Президента Республики Казахстан, старший офицер, начальник отделения, начальник отдела, начальник 2-го управления, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики Казахстан;



2006 - 2012 годы- начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан;

2012 - 2013 годы - первый заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник службы безопасности Президента;

С января по март 2013 года - Начальник Службы «Арыстан» КНБ РК;

С марта 2013 по апрель 2014 года - Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан;

С 21 апреля 2014 года - Начальник Службы Государственной охраны Республики Казахстан;

С июля 2014 года - заместитель председателя комитета национальной безопасности-начальник службы «Арыстан» (КНБ) РК

Семья: женат, трое детей.

Награжден Орденом «Айбын» 2-й степени, медалями. Почётный сотрудник Службы охраны Президента Республики. Казахстан.