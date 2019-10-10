Садыкова Айжан Ерхановна
Руководитель управления образования ВКО
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1998 году окончила Восточно-Казахстанский технический университет, по специальности экономика;
В 2000 году окончила магистратуру Восточно-Казахстанского технического университета по специальности экономика и менеджмент на транспорте;
В 2010 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Дополнительно имеет два высших образования по специальностям: «иностранный язык», «юриспруденция».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2000-2006 годы - преподаватель кафедры «Менеджмент, маркетинг и аудит» Восточно-Казахстанского технического университета;
2006-2012 годы - заместитель директора Департамента образования Восточно-Казахстанской области, заместитель начальника управления образования;
2014-2015 годы - руководитель ГУ «Управление координации занятости и социальных программ ВКО»;
С декабря 2015 года - руководитель управления образования ВКО.
Фото с сайта altaynews.kz