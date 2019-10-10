Садыков Барлыбай Каримович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Военный институт Министерства Обороны СССР. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.











ОПЫТ РАБОТЫ:

Дипломатическую карьеру начал с должности атташе Управления стран Европы и Америки МИД Казахстана в 1993 году. В разные годы работал на различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США.



С 2008 по 2012 годы - заместитель директора, директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.



С 2013 по 2015 годы - посол по особым поручениям МИД РК; заместитель Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.



С 2016 по 2018 годы - первый заместитель Постпреда РК. Период работы Барлыбая Каримовича в Нью-Йорке совпал с непостоянным членством Казахстана в Совете Безопасности ООН, в ходе которого он курировал вопросы взаимодействия с Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН, а также проводил заседания Санкционных Комитетов СБ ООН.



С 2018 по 2019 годы - посло Казахстана в Пакистане и Бангладеш.

С июля 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

