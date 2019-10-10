Садыков Барлыбай Каримович
Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Эфиопии
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1988 году окончил Военный институт Министерства Обороны
СССР. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II
класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Дипломатическую карьеру начал с должности атташе Управления
стран Европы и Америки МИД Казахстана в 1993 году. В разные годы работал на
различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и загранучреждениях
РК в Италии, Швейцарии, США.
С 2008 по 2012 годы - заместитель директора, директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.
С 2013 по 2015 годы - посол по особым поручениям МИД РК; заместитель Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.
С 2016 по 2018 годы - первый заместитель Постпреда РК. Период работы Барлыбая Каримовича в Нью-Йорке совпал с непостоянным членством Казахстана в Совете Безопасности ООН, в ходе которого он курировал вопросы взаимодействия с Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН, а также проводил заседания Санкционных Комитетов СБ ООН.
С 2018 по 2019 годы - посло Казахстана в Пакистане и Бангладеш.
С июля 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.