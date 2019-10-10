Садвокасов Жанат Габбасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «инженер-механик».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в сентябре 2003 года инженером-конструктором на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения;

2007-2010 годы - главный специалист, затем начальник отдела в областном управлении предпринимательства и промышленности;

2010-2015 годы - главный инспектор акима области, заместитель руководителя аппарата акима области;

2015-2016 годы - руководитель управления внутренней политики Северо-Казахстанской области;

С апреля 2016 года - руководитель управления индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области.