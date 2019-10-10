Садуакасов Нуралы Мустафинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева по специальности «ученый агроном».





ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1981 году в качестве рабочего совхоза имени Чернышевского Семиозерного района Кустанайской области.

1986–1988 годы работал агрономом, старшим агрономом совхоза имени Чернышевского Семиозерного района Кустанайской области;

1988-1992 годы – работал вторым, первым секретарем Семиозерного райкома ЛКСМ Казахстана Кустанайской области, вторым секретарем Кустанайского обкома ЛКСМ Казахстана;

1992-1997 годы - трудился заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата главы Кустанайской областной администрации, руководителем аппарата акима Кустанайской области;

1997 -1998 годы - первый заместитель акима Кустанайского района;

1998 - 2000 годы - аким Аулиекольского района Костанайской области;

2000-2004 годы - аким Костанайского района Костанайской области;

2004-2006 годы - аким города Костанай;

2006-2012 годы - заместитель акима Костанайской области;

2012-2015 годы - аким Костанайской области.



Награжден:

В 2001 году - юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл».

В 2004 году - орденом «Құрмет».

В 2005 году - медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».

В 2008 году - медалью «Астананың 10 жылдығы».

В 2010 году - орденом «Парасат».

В 2011 году - юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 20 жыл».

