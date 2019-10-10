Садибеков Уласбек
Заместитель акима Южно-Казахстанской области по социальной сфере и идеологическим вопросам
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, инженер-электрик;
В 2001 году - Университет «Кайнар», экономист.
Кандидат экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1983 году - рабочий Алгабасского райоткормобъединения;
1992-1993 годы - председатель Акмолинского городского комитета по делам молодежи;
1993-1996 годы - специалист, главный специалист, начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта Алгабасской районной администрации;
1996-1998 годы - исполнительный директор ТОО «Жетыген»;
1998-2002 годы - заместитель акима района Байдибек;
2002-2004 годы - заведующий отделом социально-культурного комплекса аппарата акима Южно-Казахстанской области;
В 2004 году - начальник департамента по делам молодежи и внутренней политики Южно-Казахстанской области;
2005-2006 годы - директор департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области;
2006-2007 годы - аким района Байдибек;
2007-2009 годы - аким Сарыагашского района Южно-Казахстанской области;
2009-2012 годы - первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала Народно-Демократической партии «Нур Отан»;
2012-2016 годы - депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан;
С февраля 2016 года - заместитель акима Южно-Казахстанской области по социальной сфере и идеологическим вопросам.
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