Садибеков Уласбек

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, инженер-электрик;

В 2001 году - Университет «Кайнар», экономист.

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1983 году - рабочий Алгабасского райоткормобъединения;

1992-1993 годы - председатель Акмолинского городского комитета по делам молодежи;

1993-1996 годы - специалист, главный специалист, начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта Алгабасской районной администрации;

1996-1998 годы - исполнительный директор ТОО «Жетыген»;

1998-2002 годы - заместитель акима района Байдибек;

2002-2004 годы - заведующий отделом социально-культурного комплекса аппарата акима Южно-Казахстанской области;

В 2004 году - начальник департамента по делам молодежи и внутренней политики Южно-Казахстанской области;

2005-2006 годы - директор департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области;

2006-2007 годы - аким района Байдибек;

2007-2009 годы - аким Сарыагашского района Южно-Казахстанской области;

2009-2012 годы - первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала Народно-Демократической партии «Нур Отан»;

2012-2016 годы - депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан;



С февраля 2016 года - заместитель акима Южно-Казахстанской области по социальной сфере и идеологическим вопросам.

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