Садибеков Гани Калыбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства;

Кыргызский государственный национальный университет по специальности экономист, юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1994 годы - заместитель директора кооператива «Салкын-Саз»;

1994-1997 годы - заведующий отделом развития инфраструктуры и социальной сферы Советской районной администрации;

1997-2002 годы - заведующий отделом, заместитель акима Ауэзовского района;

2002-2004 годы - заместитель начальника департамента промышленности и торговли г. Алматы;

2004-2005 годы - заместитель начальника - главный государственный инспектор Алматинского городского территориального управления охраны окружающей среды;

2005-2008 годы - начальник Алматинского городского территориального управления охраны окружающей среды;

2008-2009 годы - заместитель начальника Балхаш-Алакольского департамента экологии - главный государственный экологический инспектор по Алматы;

2009-2010 годы - руководитель аппарата акима Жамбылской области;

2010-2013 годы - заместитель акима Жамбылской области;

2013-2016 годы - заместитель акима Павлодарской области;



С мая 2016 года - по 10 августа 2018 года вице-министр энергетики РК.