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Рыстин Нурлан Болатович

Рыстин Нурлан Болатович

Начальник управления внутренней политики Карагандинской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил Карагандинский государственный университет, в 2008 году - Карагандинский экономический университет. По специальности  политолог, государственное и местное управление.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2004 - 2006 годы - специалист, ведущим специалист, затем  главный специалист департамента внутренней политики Карагандинской области;

2006 - 2008 годы -  работал в аппарате акима области главным  специалистом-инспектором организационно-инспекторского отдела;

2008 - 2010  годы - возглавлял отдел внутренней политики города Караганды;

2010 - 2011 годы -  заведующий отделом социальной сферы и внутренней политики аппарата акима области;

2011 - 2014 годы -  являлся заместителем акима города Шахтинска по социальным вопросам и внутренней политике.

2014 год - назначен начальником управления внутренней политики Карагандинской области.



Рыстин Нурлан Болатович
Рыстин Нурлан Болатович
Начальник управления внутренней политики Карагандинской области
Персональная справка