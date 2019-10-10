Рыстин Нурлан Болатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил Карагандинский государственный университет, в 2008 году - Карагандинский экономический университет. По специальности политолог, государственное и местное управление.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2004 - 2006 годы - специалист, ведущим специалист, затем главный специалист департамента внутренней политики Карагандинской области;

2006 - 2008 годы - работал в аппарате акима области главным специалистом-инспектором организационно-инспекторского отдела;

2008 - 2010 годы - возглавлял отдел внутренней политики города Караганды;

2010 - 2011 годы - заведующий отделом социальной сферы и внутренней политики аппарата акима области;

2011 - 2014 годы - являлся заместителем акима города Шахтинска по социальным вопросам и внутренней политике.

2014 год - назначен начальником управления внутренней политики Карагандинской области.