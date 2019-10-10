Рысбеков Талгат Тастыбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году закончил Целиноградский инженерно-строительный институт, в 2000 году – университет имени Д.А. Кунаева, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1992 годы - инженер-строитель в государственном проектном институте «Целингипросельхоз»;



В 1992 года работал директором ТОО «Акмола – Альфа» г. Целиноград;

1992-1996 годы - главный специалист в «Управление финансов и материально-технического обеспечения отдела охраны и безопасности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан»;

1998-2002 годы - главный специалист отдела капитального строительства материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры РК

2002-2010 годы - начальник отдела «капитального строительства Управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан»;

2010-2012 годы - начальник ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны»;

В 2012 году заместителем начальника ГУ «Управление строительства города Астаны»;

2012-2015 годы – руководитель ГУ «Управление жилищной инспекции города Астаны»;

С августа 2015 года - руководитель Управления строительства города Астаны.