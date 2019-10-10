Рустемов Нурбах Турарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (1998 г.) по специальности преподаватель английского языка; Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (г. Москва, 1989 г.) по специальности организатор общественно-политической работы; Дипломатическую академию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2003 г.) по специальности специалист в области международных отношений; Казахстанско-Российский университет (2004 г.) по специальности юрист. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса. Владеет английским и турецким языком.











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1986 по 1987 годы – учитель английского языка СШ № 1 города Туркестана.

С 1987 по 1990 годы – секретарь Туркестанского горкома, ответственный организатор, заместитель заведующего отделом ЦК ЛКСМ Казахстана.

С 1990 по 1991 годы – эксперт АО «Казхинторг».

С 1991 по 1992 годы – заведующий отделом Чимкентского обкома ЦК ЛКСМ Казахстана.

С 1992 по 1997 годы – секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника, начальник управления Госпротокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1997 по 1999 годы – заведующий протокольно-организационным отделом Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 1999 по 2004 годы – депутат мажилиса парламента Республики Казахстан второго созыва, секретарь комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С 2004 по 2007 годы – депутат мажилиса парламента Республики Казахстан третьего созыва, член депутатской группы парламента Республики Казахстан «Ауыл», член депутатской фракции общественного объединения «Аграрно-Индустриальный Союз Трудящихся (АИСТ)», член Комитета по аграрным вопросам.

С 2007 по 2009 годы – депутат мажилиса парламента Республики Казахстан IV созыва, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С 2009 по 2010 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

С 2010 по 2013 годы – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2013 по 2019 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии.

С 2013 по 2019 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия, Бывшей Югославской Республике Македония по совместительству.

С сентября 2019 года - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии.

