Романюк Виктор Федорович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил «Брайтон колледж» (Великобритания) c приоритетным изучением предметов по специальностям «Экономика» и «Политика».

В 2000 году окончил Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби по специальности «Международные экономические отношения».

В 2002 году окончил Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби по специальности «Гражданское право».

C 2002 г. по 2005 г. проходил обучение в очной аспирантуре Казахского Национального Университета им. аль-Фараби по специальности «Управление народным хозяйством».

В 2007 году присвоена ученая степень кандидата экономических наук.





ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1996 году работал помощником директора лондонского офиса AIOC Corporation.

С 1999 г. по 2003 г. работал в компании CEDR S.R.O координатором проектов в странах Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

С 2002 г. по 2004 г. занимал должность старшего советника президента холдинговой компании Eurasian Industrial Group A.S.

С 2005 г. по 2009 г. – председатель наблюдательного совета компании Chebio A.S.

С 2009 г. по 2010 г. – советник председателя правления АО «Темірбанк».

Также консультировал ряд зарубежных коммерческих банков и компаний по вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью (на внештатной основе), занимался преподавательской деятельностью. Автор ряда публикаций в экономической и юридической прессе. Выступал в качестве докладчика на экономических научно-практических конференциях.

С февраля 2010 года работает в АО «БТА Банк», с декабря 2011 года занимает должность Управляющего Директора, курируя следующие структурные подразделения Банка: Департамент казначейства, Дирекция по инвестициям и капиталу и работе с региональными банками, Управление структурного и торгового финансирования, Управление по работе с инвесторами и рынками капитала, Управление финансовых институтов, зарубежные представительства Банка.

С 2012 года возглавляет Советы Директоров ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) и ЗАО «БТА Банк» (Армения), является членом Советов Директоров АО «БТА Банк» (Грузия) и АКБ (ОАО) «БТА-Казань» (Российская Федерация).

С 2012 года входит в Наблюдательный совет «Первого кредитного бюро».

21 ноября 2012 года решением Совета Директоров Банка назначен Управляющим Директором – членом Правления.