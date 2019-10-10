Романов Роман Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Экономика и менеджмент».





ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-2001 годы - работал в Национальном банке Республики Казахстан, пройдя путь от экономиста отдела пруденциального регулирования управления банковского надзора банка до начальника отдела;



2001-2005 годы - консультант отдела аудиторских и бизнес-консультационных услуг филиала международной сети компаний «ПрайсуотерхаусКуперс». Карьеру в компании закончил в должности старшего консультанта отдела аудиторских и бизнес-консультационных услуг;



В 2005 году начал работу в Евразийской Группе в должности вице-президента по экономике и финансам АО «Казахстанский электролизный завод», входящего в состав Группы ENRC;

До назначения на должность президента АО «Казахстанский электролизный завод» Роман Сергеевич Романов трудился первым вице-президентом предприятия, а также исполняющим обязанности президента АО «КЭЗ»;

С декабря 2015 года - руководитель АО «Казахстанский электролизный завод».



Награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегi үшiн», юбилейной медалью «20 лет Независимости РК», а также отраслевым знаком «Еңбек Данқы» III степени.