Романов Роман Сергеевич
Руководителеь АО «Казахстанский электролизный завод»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский государственный национальный
университет им. аль-Фараби по специальности «Экономика и менеджмент».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-2001 годы - работал в Национальном банке Республики
Казахстан, пройдя путь от экономиста отдела пруденциального регулирования
управления банковского надзора банка до начальника отдела;
2001-2005 годы - консультант отдела аудиторских и бизнес-консультационных услуг филиала международной сети компаний «ПрайсуотерхаусКуперс». Карьеру в компании закончил в должности старшего консультанта отдела аудиторских и бизнес-консультационных услуг;
В 2005 году начал работу в Евразийской Группе в должности вице-президента по экономике и финансам АО «Казахстанский электролизный завод», входящего в состав Группы ENRC;
До назначения на должность президента АО «Казахстанский электролизный завод» Роман Сергеевич Романов трудился первым вице-президентом предприятия, а также исполняющим обязанности президента АО «КЭЗ»;
С декабря 2015 года - руководитель АО «Казахстанский электролизный завод».
Награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегi үшiн», юбилейной медалью «20 лет Независимости РК», а также отраслевым знаком «Еңбек Данқы» III степени.