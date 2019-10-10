Рогов Игорь Иванович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1973 году окончил Юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова.

Доктор юридических наук, тема диссертации «Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование)» (1991).

Профессор, почетный профессор Каспийского университета (10.2014).

Академик АСН Республики Казахстан (2001).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1967-1975 годы - cтаночник Алма-Атинского деревообрабатывающего комбината. Следователь Ауэзовского районного отдела внутренних дел г. Алматы;

1975-1990 годы - ассистент, старший преподаватель, заместитель декана, доцент юридического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова;

1990-1992 годы - консультант Государственно-правового отдела Канцелярии Президента Казахской ССР. Старший референт государственно-правовой референтуры Аппарата Президента Казахской ССР. Старший референт государственно-правового отдела Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан;

1992-1995 годы - заведующий сектором правоохранительных органов Государственно-правового отдела Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан. Заместитель Председателя Конституционного суда Республики Казахстан;

1995-1997 годы - помощник Президента Республики Казахстан;

1997-2000 годы - советник Президента Республики Казахстан;

2000-2002 годы - Министр юстиции Республики Казахстан;

2004-2010 годы - заведующий государственно-правовым отделом - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан;

С июня 2016 года по декабрь 2017 -Председатель Конституционного Совета РК.

С 14 декабря 2017 года - Заместитель исполнительного директор Фонда Первого Президента РК

Прочие должности:

Президент Казахстанской криминологической ассоциации (с 05.2000);

Член Европейской Комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) (с 28.03.2016).

Председатель Высшего судебного Совета Республики Казахстан; Председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан (1996-2001);

Председатель Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан (2003-2004);

Член Президиума Ассоциации выпускников КазНУ им. аль-Фараби (с 09.2009)

Ордена: «Парасат» (2005), «Достык» 2-й ст. (2011);

Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Тынга 50 жыл», «Астана», Юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008), Медаль «20 лет Ассамблее народа Казахстана» (04.2015)

Почетное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан», «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (1999).

Фото с ortcom.kz