Рау Альберт Павлович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Рудненский филиал Казахского политехнического института, горный инженер-электрик по специальности электрификация и автоматизация горных работ;

В 2004 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, экономист-менеджер по специальности государственное и муниципальное управление.

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Комплексное развитие экономики региона и проблема адаптации ее к рынку (на материалах промышленного комплекса Лисаковской СЭЗ)» (1998);

ОПЫТ РАБОТЫ:

Доктор экономических наук.

1984-1986 годы - энергетик Коржункольского рудника ССГОКа города Лисаковск Костанайской области;

1986-1991 годы - председатель профкома Коржункольского рудника ССГОКа города Лисаковск Костанайской области;

1991-1992 годы - заместитель начальника хозрасчетного коммерческого управления исполкома Лисаковского городского Совета народных депутатов Костанайской области;

1992-1993 годы - председатель Лисаковского городского Совета народных депутатов;

1993-1994 годы - заместитель главы Лисаковской городской администрации;

1994-2004 годы - глава администрации, аким г. Лисаковска - председатель административного совета Лисаковской специальной экономической зоны;

2004-2006 годы - заместитель акима Костанайской области;

2007-2008 годы - председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»;

2008-2010 годы - аким Акмолинской области;

2010-2014 годы - первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С 13 августа 2014 года - заместитель Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С 11 июля 2016 года - первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

13 марта 2017 года - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Альберта Рау депутатом мажилиса Парламента Республики Казахстан

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