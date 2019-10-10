Рамазанов Ельдос Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономист;

В 2002 году - Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1997 годы - руководящие должности в частных коммерческих структурах;

1997-1998 годы - начальник отдела неторговых операций, заведующий сектором экономического анализа Акмолинского филиала ЗАО «БанкТуранАлем» ;

В 1998 году - заместитель начальника ДГП «Астана темiр жолы» РГП «Казакстан темір жолы»;

1998-2000 годы - начальник финансово-экономического центра «Астана», заместитель начальника главного управления финансов и бухгалтерского учёта РГП «Казакстан темір жолы»;

2000-2003 годы - заместитель генерального директора «Intertrade GmbH» (ФРГ, Франкфурт-на-Майне);

2003-2004 годы - финансовый директор ТОО «Агрохимия»;

2004-2006 годы - заместитель директора Департамента экономики и финансов, руководитель аппарата Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

2006-2007 годы -исполнительный директор общественного фонда «KazEnergy»;

В 2007 году - заместитель генерального директора - директор информационно-аналитического центра АО «Рауан Медиа Групп»;

2007 годы - руководитель аппарата генерального директора АО «КазТрансГаз»;

2007-2009 годы - заместитель Председателя Правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Жетiсу»;

2009-2011 годы - заместитель генерального директора «Финансово-промышленная корпорация «Беркут»;

2011-2012 годы - вице-президент торгово-промышленной палаты Республики Казахстан;

2011-2013 годы - заместитель Председателя Правления Национальной Экономической Палаты Казахстана «Союз «Атамекен»;

2013-2016 годы - руководитель аппарата Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»;

С 05 января 2016 года - член Правления, заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

С 13 февраля 2019 года - вице-министр культуры и спорта РК

С 1 февраля 2018 года - советник председателя ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта»;

С 1 июня 2018 года - генеральный директор ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта», заместитель генерального секретаря ОО «Национальный Олимпийский комитет»;

С 23 октября 2018 года - вице-президент РОО «Федерация дзюдо»;

С 8 декабря 2018 года - вице-президент Федерации Казах курес Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет» и юбилейной медалью «20 лет Конституции Казахстана».