Рамазанов Ельдос Муратович
Вице-министр культуры и спорта РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1993 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономист;
В 2002 году - Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1997 годы - руководящие должности в частных коммерческих структурах;
1997-1998 годы - начальник отдела неторговых операций, заведующий сектором экономического анализа Акмолинского филиала ЗАО «БанкТуранАлем» ;
В 1998 году - заместитель начальника ДГП «Астана темiр жолы» РГП «Казакстан темір жолы»;
1998-2000 годы - начальник финансово-экономического центра «Астана», заместитель начальника главного управления финансов и бухгалтерского учёта РГП «Казакстан темір жолы»;
2000-2003 годы - заместитель генерального директора «Intertrade GmbH» (ФРГ, Франкфурт-на-Майне);
2003-2004 годы - финансовый директор ТОО «Агрохимия»;
2004-2006 годы - заместитель директора Департамента экономики и финансов, руководитель аппарата Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;
2006-2007 годы -исполнительный директор общественного фонда «KazEnergy»;
В 2007 году - заместитель генерального директора - директор информационно-аналитического центра АО «Рауан Медиа Групп»;
2007 годы - руководитель аппарата генерального директора АО «КазТрансГаз»;
2007-2009 годы - заместитель Председателя Правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Жетiсу»;
2009-2011 годы - заместитель генерального директора «Финансово-промышленная корпорация «Беркут»;
2011-2012 годы - вице-президент торгово-промышленной палаты Республики Казахстан;
2011-2013 годы - заместитель Председателя Правления Национальной Экономической Палаты Казахстана «Союз «Атамекен»;
2013-2016 годы - руководитель аппарата Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»;
С 05 января 2016 года - член Правления, заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
С 13 февраля 2019 года - вице-министр культуры и спорта РК
С 1 февраля 2018 года - советник председателя ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта»;
С 1 июня 2018 года - генеральный директор ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта», заместитель генерального секретаря ОО «Национальный Олимпийский комитет»;
С 23 октября 2018 года - вице-президент РОО «Федерация дзюдо»;
С 8 декабря 2018 года - вице-президент Федерации Казах курес Республики Казахстан.Награжден орденом «Құрмет» и юбилейной медалью «20 лет Конституции Казахстана».