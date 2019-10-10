Рамазанов Арман Каирбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский технический государственный университет по специальности «инженер»;

В 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист»;

2004-2006 годы обучался в Восточно-Казахстанском государственном университете им. С. Аманжолова по специальности «финансы».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2007 годы — занимал различные должности в структурных подразделениях акимата Восточно-Казахстанской области;

2007-2010 годы работал на руководящих должностях в бизнес-структурах;

2010-2015 годы — председатель правления АО «Казахвзрывпром» Министерства обороны Республики Казахстан(ныне АО «Казтехнологии»);

2015−2015 годы — председатель правления АО «НК «СПК«Астана»;

До назначения вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности занимал должность государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан;

18 ноября 2016 года - постановлением правительства Республики Казахстан назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК.