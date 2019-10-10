Рамазанов Арман Каирбекович
Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский технический государственный университет по специальности «инженер»;
В 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист»;
2004-2006 годы обучался в Восточно-Казахстанском государственном университете им. С. Аманжолова по специальности «финансы».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2007 годы — занимал различные должности в структурных
подразделениях акимата Восточно-Казахстанской области;
2007-2010 годы работал на руководящих должностях в бизнес-структурах;
2010-2015 годы — председатель правления АО «Казахвзрывпром» Министерства обороны Республики Казахстан(ныне АО «Казтехнологии»);
2015−2015 годы — председатель правления АО «НК «СПК«Астана»;
До назначения вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности занимал должность государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан;
18 ноября 2016 года - постановлением правительства Республики Казахстан назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК.