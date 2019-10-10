Ракишев Кенес Хамитович
Председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк», член совета директоров «СК «Казкоммерц-Полис»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончил Казахстанскую государственную академию;
В 2002 году - Казахский
экономический университет им. Т. Рыскулова, юрист, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-1999 годы - советник Фонда безопасности дорожного движения при МВД РК;
2000 год - специалист учебного центра ОАО «Банк Туран-Алем»;
2000 год - менеджер ЗАО «КазТрансГаз»;
2000-2002 годы - специалист, начальник отдела маркетинга департамента материально-технического снабжения ЗАО «Intergas Central Asia»;
2002 год - начальник управления ВЭС ЗАО «КазТрансГаз»;
С января 2003 по октябрь 2003 года - первый заместитель генерального директора по экспорту ТОО «Торговый дом КазМунайГаз»;
2003-2004 годы - заместитель генерального директора по маркетингу АО «КазТрансГаз»;
2004-2005 годы - генеральный директор ТОО «Меркурий»;
C ноября 2006 года - председатель совета директоров «SAT & Company»;
C сентября 2007 года - председатель правления АО «SAT & Company»;
С октября 2004 года - первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта РК;
С марта 2005 года - вице-президент Союза Торгово-Промышленной палаты РК;
Член совета директоров АО «Выборгский судостроительный завод», Член совета директоров ОАО «Астраханский Корабельный завод»;
С ноября 2007 года - член совета директоров АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»;
С 14 февраля 2014 года- председатель Совета директоров БТА Банка;
С января 2015 года - член совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
С апреля 2016 года - председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
С мая 2016 года - член совета директоров «СК «Казкоммерц-Полис».
29 марта 2018 года - покинул пост главы совета директоров БТА Банка
Автор книги «Казанат» (2006 г., в соавторстве).