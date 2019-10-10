Ракишев Кенес Хамитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Казахстанскую государственную академию;

В 2002 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, юрист, экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-1999 годы - советник Фонда безопасности дорожного движения при МВД РК;

2000 год - специалист учебного центра ОАО «Банк Туран-Алем»;

2000 год - менеджер ЗАО «КазТрансГаз»;

2000-2002 годы - специалист, начальник отдела маркетинга департамента материально-технического снабжения ЗАО «Intergas Central Asia»;

2002 год - начальник управления ВЭС ЗАО «КазТрансГаз»;

С января 2003 по октябрь 2003 года - первый заместитель генерального директора по экспорту ТОО «Торговый дом КазМунайГаз»;

2003-2004 годы - заместитель генерального директора по маркетингу АО «КазТрансГаз»;

2004-2005 годы - генеральный директор ТОО «Меркурий»;

C ноября 2006 года - председатель совета директоров «SAT & Company»;

C сентября 2007 года - председатель правления АО «SAT & Company»;

С октября 2004 года - первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта РК;

С марта 2005 года - вице-президент Союза Торгово-Промышленной палаты РК;

Член совета директоров АО «Выборгский судостроительный завод», Член совета директоров ОАО «Астраханский Корабельный завод»;

С ноября 2007 года - член совета директоров АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»;

С 14 февраля 2014 года- председатель Совета директоров БТА Банка;

С января 2015 года - член совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;

С апреля 2016 года - председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;

С мая 2016 года - член совета директоров «СК «Казкоммерц-Полис».

29 марта 2018 года - покинул пост главы совета директоров БТА Банка

Автор книги «Казанат» (2006 г., в соавторстве).