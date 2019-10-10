Раимкулова Актоты Рахметоллаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям «композиция» и «фортепиано» (1987 г.), аспирантуру по специальности «композиция». Также обучалась на магистратуре Международной Академии Бизнеса по специальности «менеджмент». Имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1990 по 1991 год – преподаватель Казахского государственного женского педагогического института, Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 1991 по 1994 год – стажер ассистентуры Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 1995 по 2011 год – заведующая кафедрой «Дирижирование», помощник ректора, доцент, и. о. профессора, проректор по социально-экономической организации Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 2003 по 2007 год – заведующая кафедрой «Композиция и оркестровое дирижирование» Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (дополнительно).

С 2005 по 2007 год – магистрант Международной Академии Бизнеса по специальности «менеджмент».

С 2007 по 2008 год – заведующая кафедрой «Композитор и арт-менеджмент» Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (дополнительно).

С 2007 по 2010 год – защита докторской диссертации «Совершенствование организационно-экономического механизма управления проектами в социально-культурной сфере» и получение ученой степени DBA (Doctor of Business Administration) в Международной академии бизнеса народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

С 2013 по 2014 год – проректор по научно-творческим вопросам Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. И. о. заместителя председателя Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

С 2014 по 2016 год – директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

С 2016 по 2019 годы - вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

С июня 2019 года - Министр культуры и спорта Республики Казахстан.



Автор более 25 научных трудов.