Рахметуллин Акан Акасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Родился 2 февраля 1967 году в Алматы. В 1991 году окончил Алма-Атинский энергетический институт.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Дипломатическую карьеру начал с должности референта, а затем атташе Консульского управления МИД Казахстана в 1993 году.

С 1994 по 1996 работал атташе, третьим секретарем посольства Казахстана в Пакистане. После возвращения в Казахстан и работы на должностях третьего, второго секретаря Главного консульского управления МИД, являлся слушателем первого набора Дипломатической Академии МИД, которую с отличием закончил в 1999 году.

После завершения Дипакадемии работал на позициях второго, первого секретаря, а затем советника представительства МИД в Алматы, где курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями.

В декабре 2002 года был направлен первым секретарем в Постоянное представительство Казахстана при ООН в Нью-Йорке, вел вопросы Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН.

После возвращения в 2004 году в Казахстан продолжил работу в центральном аппарате МИД Казахстана, где прошел этапы карьерного роста от советника до заместителя директора Департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества.

В 2007-2011 годы работал в Вене на посту Советника-посланника, заместителя Постпреда Казахстана при ОБСЕ. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения Организации (вопросы экологии и экономики).

В 2011 был назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

До своего назначения в Исламабад с декабря 2015 года являлся директором Департамента многостороннего сотрудничества МИД.



С июня 2019 года - Посол Казахстана в Пакистане