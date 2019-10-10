Рахметулин Абай Джамбулович
Председатель надзорной коллегии Верховного суда Казахстана
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист.Имеет первый квалификационный класс судьи.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Стажер Кокчетавской областной коллегии адвокатов, адвокат юридической консультации, ведущий специалист управления юстиции Кокчетавской области;
1990-2002 годы - судья, заместитель председателя, председатель Кокшетауского городского суда;
2002-2004 годы - председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда;
2004-2007 годы - судья Верховного суда Республики Казахстан;
2007-2012 годы - председатель Южно-Казахстанского областного суда Республики Казахстан;
2012-2015 годы - председатель Восточно-Казахстанского областного суда Республики Казахстан;
С 18 марта 2015 года - председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан.