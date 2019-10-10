Рахметулин Абай Джамбулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Имеет первый квалификационный класс судьи.

Стажер Кокчетавской областной коллегии адвокатов, адвокат юридической консультации, ведущий специалист управления юстиции Кокчетавской области;

1990-2002 годы - судья, заместитель председателя, председатель Кокшетауского городского суда;

2002-2004 годы - председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда;

2004-2007 годы - судья Верховного суда Республики Казахстан;

2007-2012 годы - председатель Южно-Казахстанского областного суда Республики Казахстан;

2012-2015 годы - председатель Восточно-Казахстанского областного суда Республики Казахстан;

С 18 марта 2015 года - председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан.