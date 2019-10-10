Рахметов Нурлан Кусаинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 1987 году. Кандидат

физико-математических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1990 - 1991 годах - младший научный сотрудник института математики и механики АН КазССР.

В 1991 - 1996 годах - старший преподаватель кафедры математического анализа Алматинского государственного университета им. Абая.

В 1997 - 1998 годах - экономист, начальник планово-финансового отдела, финансовый директор компании «BUTYA».

В 1998 году - заместитель генерального директора РГП «Қазақстан Темір жолы».

В 1998 - 2001 годах - директор департамента анализа и прогнозирования министерства государственных доходов РК.

В 2001 - 2002 годах - вице-министр государственных доходов РК.

В 2002 - 2003 годах - вице-министр финансов РК.

В 2003 - 2004 годах - заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансГаз» и ЗАО «Intergas Central Asia».

В 2004 - 2006 годах - управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз».

В 2006 - 2008 годах - председатель налогового комитета министерства финансов РК.

С ноября 2008 года - управляющий директор АО «Самрук-Қазына»