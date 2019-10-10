Рахимжанов Амерхан Муратпекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Семипалатинский педагогический институт по специальности преподаватель истории и обществоведения;

В 2000 году Семипалатинский институт бизнеса и предпринимательства;

Казахский финансово-экономический институт по специальности экономист- менеджер.

Кандидат исторических наук, тема диссертации: «История развития системы образования Республики Казахстан в десятилетний период ее становления и независимости (1991-2001 гг.)», (2001);

Доктор политических наук, тема диссертации: «Политическое реформирование в транзитных обществах: зарубежный опыт и Казахстан» (2008);

Профессор.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1977-1978 годы - рабочий колхоза им. Чапаева Урджарского района Семипалатинской области;

1981-1991 годы - преподаватель средней школы, секретарь комитета комсомола колхоза, секретарь партийного комитета колхоза им. Ленина, инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения Урджарского райкома Компартии Казахстана;

1991-1995 годы - директор школы-лицея, заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования - директор областного института повышения квалификации педагогических кадров;

1995-1999 годы - начальник Семипалатинского городского управления образования, первый заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования, заведующий Бескарагайским районным отделом образования Восточно-Казахстанской области, стажировка в Японии по проекту обмена государственными служащими в целях изучения системы образования, общего администрирования и японского языка;

1999-2003 годы - начальник управления Комитета среднего и профессионального образования Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, заместитель директора департамента среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

2003-2006 годы - начальник департамента образования города Астаны;

2006-2008 годы - главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель акима Актюбинской области, вице-министр культуры и информации Республики Казахстан;

2008-2010 годы - заместитель акима г. Астаны;

2010-2012 годы - первый заместитель председателя филиала Народно-Демократической партии «Нур Отан» города Астаны, профессор кафедры политологии Казахстанско-Российского университета (0,25% ставки) по совместительству;

2012-2014 годы - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

2014-2015 годы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член партии «Нұр Отан», избран по партийному списку;



С ноября 2015 года - ответственный секретарь Министерства образования и науки РК.

С 18 апреля 2017 года - освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению.

15 мая 2017 по март 2019 года - заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации».



С марта 2019 года - директор ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации».

Фото с сайта www.parlam.kz