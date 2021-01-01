Рахимжанов Абылай Тенизбайулы

Место рождения: КазССР
Семейное положение, родственные связи:
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Казахский Государственный Юридический Институт (1996)
Специальность «Юрист», «Бакалавр права»
- Алматы менеджмент Университет (2018)
МВА, магистр делового администрирования
Трудовой стаж:
- Преподаватель кафедры финансового права Казахского Государственного Юридического Университета (1996-1998);
- Юрист в коммерческих банках в гг. Алматы и Москва, Юридический представитель АО «Принтбанк» (Российская Федерация) в Казахстане (1996-1999);
- Директор ТОО «ЗАН Консалтинг», ТОО «Бизнес Консалтинг» (1999-2001);
- Заместитель директора АО «Институт Законодательства РК» Министерства юстиции РК, Директор Департамента правового, нормативного и методического обеспечения Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, Директор Департамента законодательства и регулирования жилищно-коммунальных отношений Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2001-2003);
- Главный юрист Департамента международных контрактов АО «НК «КазМунайГаз», Директор юридического Департамента АО «Казахстанское контрактное агентство», Заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Региональная Газотранспортная Система», Директор Департамента маркетинга газа АО «КазТрансГаз Дистрибьюшн» (2003-2006);
- Директор юридического департамента холдинга (производство и продажа цемента) по СНГ, член Советов Директоров АО «Кувасайцемент», АО «Бекабадцемент» (Республика Узбекистан), АО «Новотроицкий цементный завод», АО «Кузнецкий цементный завод» (Российская Федерация), АО «Кантский цементно-шиферный комбинат» (Республика Кыргызстан), независимый директор - член Советов директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «НИПИИ «КазАэроПроект» (2006-2017);
- Заместитель председателя правления, Член правления АО «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (2017)
Прочие должности:
- Председатель Комитета по проблемным долгам АО «ИО «Казахстанская Ипотечная компания»;
- Председатель Комиссии по организации реализации недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», а также иного имущества, относящегося к долгосрочным активам;
- Руководитель Совета по коррупционным нарушениям и правонарушениям компании АО «ИО «Казахстанская Ипотечная компания».
Научные, литературные труды, публикации:
- Автор более 30 публикаций по вопросам финансового и банковского права и научной монографии «Долговые ценные бумаги и финансовый кризис» (аналитическое исследование рынка ценных бумаг), принята в 8 библиотеках Академий Наук в СНГ (2001).