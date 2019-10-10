Рахимов Ермек Анатольевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую национальную музыкальную академию,

Лондонский университет по специальностям «оперное пение», «Менеджмент и политика в сфере культуры».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с 2009 году советником по связям с общественностью, главный менеджер Ассоциации«Болашак»(г. Астана).

В 2011 году занимал должность директора корпоративного фонда«Болашак»(г. Алматы).

С 2011 по 2013 годы работал заместителем директора, директором корпоративного фонда«Болашак» в(г. Астана).

С 2014 по 2015 годы работал заместителем директора Национальной картинной галереи в(г.Астана).

С 2015 по 2016 годы исполнял обязанности руководителя управления музеев и библиотек Департамента по делам культуры и исскуства(г. Астана).

С 2016 года до настоящего назначения занимал должность заместителя директора Департамента культуры и исскуства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

22 сентября 2017 года - назначен руководителем КГУ "Управление культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области"