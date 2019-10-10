Рахимбекова Салтанат Темиркуловна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончила Казахский сельскохозяйственный институт;

В 1992 году - аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства, г.Москва;

В 2001 году - Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова;

В 2008 году - курсы по стратегическому планированию для высокопоставленных казахстанских государственных служащих,сертификат Датского института по общественному управлению ROI International, Гаага, Нидерланды;

В 2009 году - школу государственной политики им. ЛиКуанЮ(Lee Kuan Yew school of Public Policy),Сингапур.

Инженер-механик и юрист-правовед. Доктор экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1987 – 1988 годы – преподаватель специальных дисциплин Чимкентского совхоз-техникума с.Тассай, г.Чимкент;

1989 – 1992 годы – аспирантка Всесоюзного научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства, г. Москва;

1992 - 2004 годы работала в бизнес-структурах — генеральным директором ТОО «Фирма» АРАТ» (торгово-производственная компания), в г. Жезказган, Председателем Правления ОЮЛ «Ассоциация производителей молока и молочных продуктов Карагандинской области»;

С 1999 года член НДП «Нур Отан»;

1999 - 2003 годы - депутат Карагандинского областного Маслихата 2-го созыва;

1998 – 2004 годы член Совета Форума предпринимателей Казахстана;

2003 - 2006 годы была избрана членом Политсовета РПП «ОТАН»;

2004 - 2006 годы работала на руководящих должностях в акимате Карагандинской области: советник Акима области, начальник Главного управления экономики и развития предпринимательства, директор департамента предпринимательства и промышленности.

2006 - 2007 годы была советником Председателя Правления ОЮЛ «Общенационального союза предпринимателей и работодателей «АТАМЕКЕН»;

2007 - 2009 годы работала директором Департамента стратегического планирования и международного сотрудничества в Министерстве транспорта и коммуникации РК;

2009 - 2011 годы работала в структурных подразделениях Агентства РК по делам строительства и ЖКХ: управляющий директор, директор ТОО «Карагандинский центр модернизации и развития ЖКХ», заместитель Председателя Правления в АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»;

2012-2014 годы – Первый Вице-Президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана», Председатель Президиума Палаты ОЮЛ «Национальная Палата ЖКХ Казахстана»;

С сентября 2014 года по июль 2015 года - управляющий директор АО «НК «Астана Экспо - 2017»;

С августа 2015 года - глава международной организации EXPO & Women.

Награждена Почетной грамотой Президента Республики Казахстан и пятью юбилейными медалями РК.

Лауреат Международной Общественной Премии «Созидание». В знак признания особых заслуг перед районом, плодотворную государственную и общественную деятельность присвоено звание «Почетный гражданин Махтааральского района Южно-Казахстанской области».