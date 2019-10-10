Рахимбеков Толеутай Сатаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности«инженер-механик», в 2001 году — Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности«юрист». Академик КазНАЕН(2013). Доктор экономических наук, тема диссертации: «Формирование и развитие перерабатывающего подкомплекса АПК Казахстана»(2005).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1986−1987 годы — Младший научный сотрудник, аспирант Казахского сельскохозяйственного института;

1987−1989 годы — Инженер, мастер, старший мастер, старший инженер-технолог Жанааркинского РО «Сельхозтехника»;

1989−1992 годы — Аспирант ВНИИ электрификации сельского хозяйства;

1992−1999 годы — Директор МЧП«Жазира», директор МЧП«Дана», президент АО «Центр малого бизнеса«ДанаБизнес», генеральный директор ТОО«Жезказганский областной центр малого и среднего бизнеса»;

1999−2001 годы — Заместитель акима гор. Сатпаева;

2001−2002 годы — Доцент Жезказганского государственного университета;

2002−2006 годы — Начальник управления, директор департамента анализа и государственного регулирования развития АПК и сельских территорий, директор департамента переработки с.-х. продукции, таможенно-тарифной политики и ВТО, директор департамента регулирования рынков сельхозпродукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2006−2007 годы — Директор департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

В 2009 году — Президент АО «КазАгроИнновация»; советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан; Председатель Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»;

2009−2011 годы — Заместитель акима Карагандинской области;

2013−2016 годы — Председатель правления объединения юридических лиц«Национальная палата ЖКХ и строительства РК»;

2016−2017 годы — Директор Центра Агрокомпетенций Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»;

5 апреля 2017 года - назначен вице-министром сельского хозяйства РК

Прочие должности:

Член совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»(с 01.2012); Член совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»(2003−2006); Член совета директоров АО «Казагромаркетинг»(2003−2006, 2012−2013); Член совета директоров АО «Казахэнергоэкспертиза»(с 2014).