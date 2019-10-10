Пшенбаев Кайрат Сакенович
Руководитель управления государственной инспекции труда СКО
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Алматинский институт народного хозяйства, специальность «экономист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1979 начал трудовую деятельность мотористом зернотока совхоза имени Молодогвардейцев Возвышенского района;
1982-1991 годы - экономистом по хозрасчету, помощником бригадира, секретарем комсомольской организации совхоза имени Молодогвардейцев Возвышенского района;
1991-1995 годы — инженер «Казводстройматериалы», специалист, начальник коммерческого отдела «Казвнешобмен Госснаба КазССР», начальник производственно-коммерческого подотдела, главный специалист коммерческого отдела «Казвнешконтракт», специалист отдела «Бизнесбанк», коммерческий директор фирмы «Максат» города Алматы;
1995-1997 годы - главным специалистом, заместителем начальника, начальником отдела «Продкорпорации» города Алматы;
1997-2000 годы — начальник отдела «Продкорпорации» города Астаны;
2000-2004 годы - директор представительства «Продкорпорации» «Хлебная база — 2» в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова;
2004-2011 годы — аким Акжарского района, аким Кызылжарского района, советник акима Северо-Казахстанской области;
2011-2013 годы - первый заместитель председателя областного филиала НДП «Нур Отан»;
2013-2015 годы - аким района Магжана Жумабаева;
С июня 2015 года - руководитель управления государственной инспекции труда СКО.