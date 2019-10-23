Пшембаев Мереке Кудайбергенович

Родился 19 декабря 1962 года в Павлодарской области, с. Акжар, Майский район.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (1985) - Инженер-строитель;

Евразийский институт рынка (1997) - Экономист

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2005) - Менеджер

Кандидат технических наук, тема диссертации: «Обоснование технических и технологических параметров реконструкции асфальтобетонных покрытий с применением высокопроизводительной техники» (2007)

ОПЫТ РАБОТЫ:

Старший дорожный мастер, главный инженер Майского райавтодора (1985-1988);

Ведущий специалист Ермаковского районного агропромышленного объединения, начальник ремстройотряда Калкаманского управления оросительных систем (1990-1991);

Директор МП «Даурен» (1991-1993);

Директор завода АО «Ансат Павлодар» (1993-1996);

Начальник ДЭУ-65 АО «Павлодар жолдары» (1996-1997);

Начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель Директора департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1997-2000);

Директор Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог, начальник Северо-Казахского областного управления автомобильных дорог (2000-2002);

Генеральный директор РГП «Казахавтодор» (03.2002-10.2013);

Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (10.2013-13.08.2014);

Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 08.2014)

Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (с 02.2019 г.)

С 29 марта 2019 г. ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден "Құрмет";

Медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл»

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Майор и ему равные / Капитан 3-го ранга и ему равные