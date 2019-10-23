Пшембаев Мереке Кудайбергенович
Ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
Родился 19 декабря 1962 года в Павлодарской области, с. Акжар, Майский район.
ОБРАЗОВАНИЕ:
- Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (1985) - Инженер-строитель;
- Евразийский институт рынка (1997) - Экономист
- Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2005) - Менеджер
Кандидат технических наук, тема диссертации: «Обоснование технических и технологических параметров реконструкции асфальтобетонных покрытий с применением высокопроизводительной техники» (2007)
ОПЫТ РАБОТЫ:
- Старший дорожный мастер, главный инженер Майского райавтодора (1985-1988);
- Ведущий специалист Ермаковского районного агропромышленного объединения, начальник ремстройотряда Калкаманского управления оросительных систем (1990-1991);
- Директор МП «Даурен» (1991-1993);
- Директор завода АО «Ансат Павлодар» (1993-1996);
- Начальник ДЭУ-65 АО «Павлодар жолдары» (1996-1997);
- Начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель Директора департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1997-2000);
- Директор Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог, начальник Северо-Казахского областного управления автомобильных дорог (2000-2002);
- Генеральный директор РГП «Казахавтодор» (03.2002-10.2013);
- Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (10.2013-13.08.2014);
- Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 08.2014)
- Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (с 02.2019 г.)
- С 29 марта 2019 г. ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- Орден "Құрмет";
- Медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл»
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
Майор и ему равные / Капитан 3-го ранга и ему равные