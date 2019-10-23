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Пшембаев Мереке Кудайбергенович

Пшембаев Мереке Кудайбергенович

Ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

Родился 19 декабря 1962 года в Павлодарской области, с. Акжар, Майский район.

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (1985) - Инженер-строитель;
  • Евразийский институт рынка (1997) - Экономист
  • Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2005) - Менеджер

Кандидат технических наук, тема диссертации: «Обоснование технических и технологических параметров реконструкции асфальтобетонных покрытий с применением высокопроизводительной техники» (2007)

ОПЫТ РАБОТЫ:

  • Старший дорожный мастер, главный инженер Майского райавтодора (1985-1988);
  • Ведущий специалист Ермаковского районного агропромышленного объединения, начальник ремстройотряда Калкаманского управления оросительных систем (1990-1991);
  • Директор МП «Даурен» (1991-1993);
  • Директор завода АО «Ансат Павлодар» (1993-1996);
  • Начальник ДЭУ-65 АО «Павлодар жолдары» (1996-1997);
  • Начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель Директора департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1997-2000);
  • Директор Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог, начальник Северо-Казахского областного управления автомобильных дорог (2000-2002);
  • Генеральный директор РГП «Казахавтодор» (03.2002-10.2013);
  • Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (10.2013-13.08.2014);
  • Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 08.2014)
  • Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (с 02.2019 г.)
  • С 29 марта 2019 г.  ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

  • Орден "Құрмет";
  • Медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл»

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины: 

Майор  и ему равные / Капитан 3-го ранга и ему равные

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Пшембаев Мереке Кудайбергенович
Пшембаев Мереке Кудайбергенович
Ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
Персональная справка