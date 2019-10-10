Просянкин Павел Юрьевич
Управляющий Директор – член Правления
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончил Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Экономист-международник».
В 1995 году окончил Лондонскую школу экономики, специализация – «Банковское дело».
В 1997 году окончил Школу бизнеса Оксфордского университета, специализация – «Банковское дело и корпоративные финансы», с присуждением степени Магистр делового администрирования (МВА).
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1997 г.
по 2000 г.
работал в Инвестиционном банке Bankers Trust/Deutsche Bank (Лондон) в
Управлении сделок на развивающихся рынках.
С 2002 г. по 2004 г. занимал должность Руководителя управления структурных продуктов в Инвестиционной компании «Тройка Диалог» (Москва).
С 2004 г. по 2006 г. работал Директором Управления структурных продуктов и финансирования на рынке акций в Инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» (Москва).
С 2006 г. по 2008 г. занимал должность Директора Департамента структурных сделок в Банке «Кредит Свисс» (Москва/Лондон).
С 2009 г. работает в АО «БТА Банк» в должности консультанта по вопросам возврата активов.
16 мая 2012 года решением Совета Директоров Банка назначен Управляющим Директором – членом Правления.