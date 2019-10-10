Просянкин Павел Юрьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Экономист-международник».

В 1995 году окончил Лондонскую школу экономики, специализация – «Банковское дело».

В 1997 году окончил Школу бизнеса Оксфордского университета, специализация – «Банковское дело и корпоративные финансы», с присуждением степени Магистр делового администрирования (МВА).





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 г. по 2000 г. работал в Инвестиционном банке Bankers Trust/Deutsche Bank (Лондон) в Управлении сделок на развивающихся рынках.

С 2002 г. по 2004 г. занимал должность Руководителя управления структурных продуктов в Инвестиционной компании «Тройка Диалог» (Москва).

С 2004 г. по 2006 г. работал Директором Управления структурных продуктов и финансирования на рынке акций в Инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» (Москва).

С 2006 г. по 2008 г. занимал должность Директора Департамента структурных сделок в Банке «Кредит Свисс» (Москва/Лондон).

С 2009 г. работает в АО «БТА Банк» в должности консультанта по вопросам возврата активов.

16 мая 2012 года решением Совета Директоров Банка назначен Управляющим Директором – членом Правления.