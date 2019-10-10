Примкулов Ахметжан Абдижамилович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Таразский государственный университет им. М.-Х. Дулати по специальности«экономист»;

в 2003 году — Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности«юрист»,

в 2005 году — магистратуру Таразского государственного университета. Магистр юриспруденции.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 по 2004 год — работал в органах прокуратуры Жамбылской области.

С 2004 по 2005 год — судебный пристав, ведущий специалист Алматинского городского суда.

С 2005 по 2009 год — судья суда № 2 Жетысуского района.

С 2009 по 2010 год — администратор судов города Алматы.

С 2010 по 2012 год — руководитель канцелярии Алматинского городского суда.

С 2012 по 2014 год — заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год — заместитель председателя Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.

С 2016 по 2017 год — председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 10 ноября 2017 года - Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Казахстана.

Награды: нагрудный знак«Сот жүйесінің құрметті қызметкері».