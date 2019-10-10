Плотников Сергей Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Саратовский политехнический институт. Доктор физико-математических наук, профессор.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начинал сменным мастером, старшим мастером на "Востокмашзаводе".

1984 - 1986 годы был на комсомольской работе. Затем вновь вернулся на "Востокмашзавод", работал заместителем начальника цеха, главным технологом, начальником отдела материально-технического снабжения вплоть до перевода в 1998 году на должность в областной акимат. Работал в должности начальника управления энергетики, индустрии, телекоммуникаций и внешнеэкономических связей Восточно-Казахстанской области.

2003 - 2007 годы - аким Глубоковского района ВКО;

2007 - 2008 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

С 2008 года - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Восточно-Казахстанской области. Выдвинут от партии НДП "Нур Отан". Член Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды.

С 30 мая 2014 года - Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК, член Комитета по финансам и бюджету.

Награжден двумя медалями.