Пирметов Алишер Хабибуллаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Джамбулский технологический институт по специальности «Экономика и управление»;

В 2008 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою трудовую деятельность начал в 1990 году инженер-программистом в МП «Устаз»;

1992-1993 годы – директор филиала АО «Информтехника»;

1993-1997 годы – экономист, директор райзаготконторы города Арысь Южно-Казахстанской области;

1997-1998 годы – заведующий отделом экономики городской администраций города Арысь Южно-Казахстанской области;

1998-2000 годы – первый заместитель акима города Арысь Южно-Казахстанской области;

2000-2003 годы – начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Южно-Казахстанской области;

2003-2006 годы – аким города Кентау Южно-Казахстанской области;

2006-2011 годы – начальник административно-правового департамента, руководитель аппарата, директор административного департамента Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;

2011-2012 годы – ответственный секретарь Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;

2012-2013 годы – ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры;

2013-2014 годы – заместитель председателя правления по финансам и административным вопросам АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»;

С марта 2014 года – первый заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».