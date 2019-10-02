Пирматов Галымжан Олжаевич

Гражданин Республики Казахстан. Родился в 1972 году.

В 1993 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности механика, прикладная математика, в 1995 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, присуждена степень магистр делового администрирования, в 2001 году окончил Atkinson Graduate School of Management, Willamette University, присуждена степень магистр делового администрирования.

В разные годы занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management, директора департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», вице-министра экономики и бюджетного планирования РК, вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», президента компании «Cameco Kazakhstan», заместителя председателя Национального Банка РК.

В августе 2017 года назначен Председателем Правления АО «НАК «Казатомпром».

Работы по совместительству не имеет.