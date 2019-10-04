Пирматов Бекжан Олжаевич

Образование:

Бекжан Пирматов окончил Казахский Экономический Университет в 2005 году, получив степень Бакалавра по менеджменту. В 2009 году он стал Магистром по управлению проектами в The George Washington University School of Business.

Опыт работы:

Г-н Пирматов работает в банковской системе с 2004 года. Он начал свою карьеру в качестве ведущего специалиста в Управлении корпоративных отношений. В дальнейшем он возглавлял подразделения по работе с корпоративными клиентами в локальных и иностранных банках, таких как АО «Банк Каспийский, АО «Банк ТуранАлем» и АО ДБ «HSBC Bank Kazakhstan» и АО «Казкоммерцбанк». Также Бекжан Пирматов работал ведущим банкиром European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), где отвечал за работу с крупными корпоративными клиентами в секторах промышленности, коммерции, агробизнеса и природных ресурсов.

До прихода в АО «Цеснабанк» он был Заместителем Председателя Правления в АО «First Heartland Bank».