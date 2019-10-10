Петров Константин Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1991 по 2004 год — учитель химии и биологии, заместитель директора средней школы № 3 г. Актюбинска, заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы, помощник акима города Актобе, заместитель начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства Актюбинского завода ферросплавов.

С 2004 по 2008 год — помощник акима Актюбинской области.

С 2008 по 2009 год — начальник управления внутренней политики Актюбинской области.

С 2009 по 2015 год — руководитель аппарата акима Актюбинской области.

С 2015 по 2016 год — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2016 по 2017 год — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

29 августа 2017 года - назначен заместителем председателя избирательной комиссии РК

Награды: орден«Құрмет»(2011).