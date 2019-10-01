Паяев Айбек Минаимбекович

Родился 29 февраля 1980 года в Южно - Казахстанской области

Национальность – казах.

Имеет высшее образование.

В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет.

В 2004 году получил второе высшее образование в университете «Кайнар».

Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей.

В финансовой системе работает с 2003 года. Прошёл трудовой путь от налогового инспектора до руководителя департамента.

В связи с празднованием 20–летия Независимости Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 10 ноября 2011 года награждён юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл».

В 2014 году награжден нагрудным знаком «Отличник налоговой службы».

В 2014 году награждён юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Маслихаттарына 20 жыл»

В 2016 году награжден нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі»

В 2016 году награжден Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»

В 2017 году награжден нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 25 жыл»

В 2017 году награжден нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Бас прокуратураның құқық статистика және арнайы есепке алу органдарына 20 жыл»

В 2017 году награжден нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздіқ комитетіне 25 жыл»

Трудовая деятельность

· С апреля 2003 года – ведущий специалист отдела договоров и претензионно-исковой работы Управления защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции Республики Казахстан г.Астана;

· С сентября 2004 года – ведущий специалист отдела экспертизы проектов нормативных правовых актов и правового анализа законодательства Юридического управления НК МФ РК, г.Астана;

· С мая 2005 года – главный специалист отдела разъяснения правовых вопросов, правовой экспертизы договоров и аналитической работы Юридического управления НК МФ РК, г.Астана;

· С апреля 2006 года – начальник отдела Управления администрирования акцизов НК МФ РК, г.Астана;

· С декабря 2006 года – начальник отдела администрирования акцизов с нефтепродуктов Управления администрирования акцизов НК МФ РК РК, г.Астана;

· С июня 2008 года – главный эксперт Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции НК МФ РК, г.Астана;

· С января 2009 года – главный эксперт Управления администрирования акцизов НК МФ РК, .Астана;

· С апреля 2009 года – начальник Управления администрирования акцизов НК МФ РК, г.Астана;

· С ноября 2011 года – главный эксперт Управления косвенных налогов НК МФ РК, г.Астана;

· С декабря 2011 года – заместитель начальника Налогового департамента по Акмолинской области;

· С мая 2012 года – руководитель Налогового департамента по Костанайской области;

· С ноября 2014 года – руководитель Департамента государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

· С июля 2017 года-руководитель Департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.