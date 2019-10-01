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Паяев Айбек Минаимбекович

Паяев Айбек Минаимбекович

Руководитель департамента государственных доходов Актюбинской области

Родился 29 февраля 1980 года в Южно - Казахстанской области

Национальность – казах.

Имеет высшее образование.

В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет.  

В 2004 году получил второе высшее образование в  университете «Кайнар».  

Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей.

В финансовой системе работает с 2003 года. Прошёл трудовой путь от налогового инспектора до руководителя департамента.

В связи с празднованием 20–летия Независимости Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 10 ноября 2011 года награждён юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл».

В 2014 году награжден нагрудным знаком «Отличник налоговой службы».

В 2014 году награждён юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Маслихаттарына 20 жыл»

В 2016 году награжден нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі»

В 2016 году награжден Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»

В 2017 году награжден нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 25 жыл»

В 2017 году награжден нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Бас  прокуратураның құқық статистика және арнайы есепке алу органдарына 20 жыл»

В 2017 году награжден нагрудным знаком  «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздіқ комитетіне 25 жыл»

Трудовая деятельность

·  С апреля 2003 года – ведущий специалист отдела договоров и претензионно-исковой работы Управления защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции Республики Казахстан г.Астана;

·  С сентября 2004 года – ведущий специалист отдела экспертизы проектов нормативных правовых актов и правового анализа законодательства Юридического управления НК МФ РК, г.Астана;

·  С мая 2005 года – главный специалист отдела разъяснения правовых вопросов, правовой экспертизы договоров и аналитической работы Юридического управления НК МФ РК, г.Астана;

·  С апреля 2006 года – начальник отдела Управления администрирования акцизов НК МФ РК, г.Астана;

·  С декабря 2006 года – начальник отдела администрирования акцизов с нефтепродуктов Управления администрирования акцизов НК МФ РК РК, г.Астана;

·  С июня 2008 года – главный эксперт Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции НК МФ РК, г.Астана;

·  С января 2009 года – главный эксперт Управления администрирования акцизов НК МФ РК, .Астана;

·  С апреля 2009 года – начальник Управления администрирования акцизов НК МФ РК, г.Астана;

·  С ноября 2011 года – главный эксперт Управления косвенных налогов НК МФ РК, г.Астана;

·  С декабря 2011 года – заместитель начальника Налогового департамента по Акмолинской области;

·  С мая 2012 года – руководитель  Налогового департамента по Костанайской области;

·  С ноября 2014 года – руководитель Департамента государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

·  С июля 2017 года-руководитель Департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Комитет Государственных доходов МФ РК
Паяев Айбек Минаимбекович
Паяев Айбек Минаимбекович
Руководитель департамента государственных доходов Актюбинской области
Персональная справка