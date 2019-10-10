Паяев Айбек Минаимбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «юрист»;

В 2004 году - университет «Кайнар» по специальности «экономист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2004 годы - ведущий специалист управления защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции Республики Казахстан;

2004-2006 годы – ведущий специалист, главный специалист управления налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2006-2008 годы – начальник отдела управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2008-2011 годы – главный эксперт управления алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции, управления администратирования акцизов, начальник управления администратирования акцизов, главный эксперт управления косвенных налогов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2011-2012 годы – заместитель начальника Налогового департамента по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2012-2014 года – начальник Налогового департамента по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С ноября 2014 года – руководитель Департамента государственных доходов по Костанайской области.