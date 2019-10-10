Пандза Хуберт
Независимый Директор АО «Альянс Банк»
ОБРАЗОВАНИЕ:
1975 г. — Университет Саарланда, г. Саарбрюккен, Германия, магистр наук по международным экономическим отношениям.
1996 г. — Программа INSEAD Advanced Management, г. Фонтенбло, Франция;
ОПЫТ РАБОТЫ:
1976—1977 г.г.
— стажер в подразделениях Deutsche Bank в городах Кобленц
и Франкфурт
1978—1981 г.г.
— Заместитель руководителя представительства Deutsche Bank
в г. Москва;
1981—1983 г.г.
— Подразделение Deutsche Bank в г. Визбаден, Департамент
Кредитования и корпоративного банкинга;
1984—1986 г.г.
— Вице-президент, Головной офис во Франкфурте, Международный
департамент/ Заместитель Руководителя Восточноевропейской секции Deutsche
Bank;
1986—1988 г.г. — Директор Корпоративного банковского бизнеса Deutsche Bank;
1988—1991 г.г. — Глава представительства Deutsche Bank в г. Москва;
1991—1998 г.г. — Первый Вице-Президент, Головной офис во Франкфурте, Международный департамент/ Глава восточноевропейской и Центрально-Азиатской Секции Deutsche Bank;
1998—2002 г.г. — Председатель Правления/Региональный глава Deutsche Bank, Москва;
2002—2006 г.г. — Директор Бизнес-группы по России и Центральной Азии/Руководитель Группы малого бизнеса Европейского Банка реконструкции и развития (EBRD), Лондон;
август 2006 — январь 2010 г.г. — Независимый Член Совета Директоров коммерческих банков и корпораций Восточной Европы/Консультант международных компаний по вопросам инвестиций в регионе;
С февраля
2010 г.
— Независимый Директор АО «Альянс Банк»;