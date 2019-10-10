Палымбетов Болат Абылкасымович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности инженер-системотехник;

В 1998 году - Евразийский институт рынка по специальности экономист.

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Региональный менеджмент: состояние и проблемы повышения эффективности (на материалах Атырауской области)» (2002).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1991 годы - инженер-программист, заведующий отделом ВЦ коллективного пользования Госкомиздата СССР. Заместитель председателя молодежного производственного комплекса «Кайсар». Заведующий отделом прикладных исследований Республиканского центра системных исследований;

1991-1993 годы - председатель совета молодежного фонда «Жастар». Заместитель директора малого предприятия «Олжа». Начальник экономического отдела Алматинского городского комитета по делам молодежи. Директор страховой фирмы «Астана-Полис»;

1993-1997 годы - управляющий инвестиционно-приватизационного фонда «Астана-Инвест»;

1997-1999 годы - президент ЗАО «Корпорация «Астана-Холдинг». Председатель наблюдательного совета ЗАО «Корпорация «Астана-Холдинг». Заместитель председателя правления ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана»;

1999-2001 годы - заместитель акима Атырауской области;

2001-2002 годы - вице-министр экономики и торговли Республики Казахстан. Заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансОйл». Генеральный директор ЗАО «КазТрансОйл». Первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа»;

2002-2006 годы - аким Мангистауской области. Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2007-2010 годы - председатель совета директоров АО «Меркурий». Председатель правления АО «Национальная компания «СПК «Каспий»;

2010-2011 годы - управляющий директор, заместитель председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

2011-2016 годы - председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»;

С февраля 2016 года - уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.