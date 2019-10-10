Ожаев Нурлыбек Жумахметулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1991 годы - работа в комсомольских органах;

1992-2003 годы - занимал различные должности в органах государственного управления Махамбетского района. Был руководителем аппарата акима района, акимом Махамбетского сельского округа;

С 2005 года – руководитель аппарата Атырауского городского маслихата, позже перешел на работу в «Аджип ККО»;

2013-2014 годы - аким Исатайского района Атырауской области;



С 19 июня 2014 года - аким города Атырау.