Ожаев Нурлыбек Жумахметулы
Аким города Атырау
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Западно-Казахстанский
сельскохозяйственный институт.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1991 годы - работа в комсомольских органах;
1992-2003 годы - занимал различные должности в органах государственного управления Махамбетского района. Был руководителем аппарата акима района, акимом Махамбетского сельского округа;
С 2005 года – руководитель аппарата Атырауского городского маслихата, позже перешел на работу в «Аджип ККО»;
2013-2014 годы - аким Исатайского района Атырауской области;
С 19 июня 2014 года - аким города Атырау.